Il gol di Mazzocchi arrivato a sei minuti dal triplice fischio non ha avuto come unica conseguenza quella di sfilare di tasca al Benevento due punti preziosissimi. Il pari del ‘Druso’ con il Sudtirol, infatti, ha allungato ulteriormente il digiuno di vittorie della formazione giallorossa che non centra i tre punti dallo scorso 3 settembre, giorno del successo per 2-0 sul campo del Venezia.

