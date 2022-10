M5S: Conte tace su Pd e apre a liste civiche, ma no a Movimento taxi**

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Nessuno chiede dell’alleanza col Pd, e lui non proferisce parola al riguardo. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, oggi nella prima assemblea degli eletti pentastellati alla XIX Legislatura non avrebbe fatto accenno all’alleanza andata in frantumi coi dem. Invitando gli eletti a tenere in vita il dialogo con le tante liste civiche che, sul territorio, cercano un canale preferenziale con il Movimento. Ma no al M5S usato come taxi -ha messo in guardia Conte i suoi, riportano all’Adnkronos alcuni presenti-, con il rischio di fare la fine di altre forze politiche, il ragionamento attribuito all’ex premier.