Nel capolavoro cinematografico con Gregory Peck quelle romane erano vacanze. Per il neo senatore sannita Mimmo Matera no: sarà l’esperienza politica più importante della sua vita. Ed è iniziata ieri, quando il numero di FdI sannita ha varcato per la prima volta l’usco di Palazzo Madama.

