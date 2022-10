Disabilità: De Toma (Fdi), ‘governo affronti subito tema caregiver familiari’

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “La recentissima decisione del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità che, accogliendo il ricorso del Coordinamento nazionale delle famiglie con disabilità (Confad), ha accertato la violazione dei diritti Umani per i caregiver familiari che assistono i congiunti con disabilità grave e di quelli generali delle persone con disabilità, presenta subito il conto al nascente governo Meloni che dovrà entro sei mesi dare conto alle Nazioni Unite delle violazioni da questa registrate, che si sarebbero potute evitare se i passati governi avessero lavorato con competenza, proponendo i necessari correttivi”. Lo dichiara Massimiliano De Toma, deputato di Fratelli d’Italia.

“Fortunatamente già nel programma di Fratelli d’Italia in maniera molto chiara è declinato il tema del caregiver familiare la cui normativa risalente al 2017 deve essere ancora completata per assicurare agli aventi diritto misure di sostegno economiche. I dossier che sono in bilico, o non affrontati dai passati governi, e che potrebbero dare adito ad altre pronunce di violazione dei diritti delle persone con disabilità da parte anche delle strutture sovranazionali sollecitate da cittadini e Associazioni, sono numerosi è per questo che il nascente Governo Meloni dovrà attivarsi subito con le adeguate competenze per dare soluzioni concrete, segnando un radicale cambio di passo rispetto ai precedenti esecutivi”, conclude.