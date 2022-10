Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Su questa come su molte altre cose ci sono distanze forti tra le posizioni di Meloni e degli alleati. Oggi ancora più di ieri non è possibile alcuna equidistanza e le manifestazioni per la pace che si accompagnano al no ad altri aiuti militari all’Ucraina, sono manifestazioni per la resa”. Così Carlo Calenda a Stasera Italia su Rete4.