Il nuovo Benevento di Fabio Cannavaro rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria, stavolta sfilata di tasca a un soffio dal triplice fischio, quando il Sudtirol è riuscito a rimettere il risultato in parità, annullando così il vantaggio giallorosso siglato a pochi minuti dal riposo da Pastina, al primo gol tra i professionisti. Secondo pareggio consecutivo, dunque, per la Strega, probabilmente migliore rispetto a quello conquistato contro l’Ascoli, ma che lascia comunque il sapore di un’opportunità non raccolta. Perché specialmente nel primo tempo la formazione sannita ha fatto vedere qualche progresso non solo nella proposta di gioco, ma anche nell’intensità, nella velocità di esecuzione, mancando come al solito nella fase di rifinitura dell’azione. A differenza di quanto accaduto nel giorno del debutto del tecnico napoletano, il Benevento è stato capace di buttarsi nella mischia senza soggezione, ma soprattutto con un piano tattico ideato bene.

