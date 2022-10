Milano: Palazzo Isimbardi apre le porte al pubblico per le Giornate Fai d’autunno

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – C’è anche Palazzo Isimbardi, suggestiva sede della Città metropolitana di Milano, tra i 700 luoghi aperti eccezionalmente e gratuitamente in 350 città d’Italia nel weekend del 15 e 16 ottobre, in occasione della Giornate Fai d’autunno, giunte alla loro undicesima edizione. La manifestazione si inserisce nell’ambito della campagna di raccolta fondi ‘Ricordiamoci di salvare l’Italia’.

Il palazzo, la cui costruzione risale al XVI secolo, apre le sue porte al grande pubblico, per mostrare le sue bellezze: affreschi, sale riccamente decorate, un ampio giardino e varie collezioni d’arte, che testimoniano i diversi rimaneggiamenti avvenuti nel corso dei secoli, secondo i gusti e la volontà dei proprietari che lo abitarono: prima il patriziato locale, quindi l’alta borghesia, fino all’acquisizione da parte della Provincia di Milano negli Anni ’30 del XX Secolo. Tanti affascinanti dettagli e curiosità da scoprire, tra storia e leggenda, una meravigliosa collezione di antichi orologi e l’imperdibile “L’apoteosi di Angelo della Vecchia” del Tiepolo da ammirare.

L’accesso è consentito, per l’occasione, da corso Monforte 35 (fermata MM1 San Babila; bus 54 – 61 fermata c.so Monforte- via Donizzetti; tram 9 -19 fermata p.za del Tricolore), sabato e domenica dalle 10 alle 18, con ingressi ogni 15 minuti fino ad un massimo di 20 visitatori alla volta. La durata della visita è di circa 45 minuti. Non è necessario prenotare.