Un pari dai due volti, che sa tanto di occasione sprecata ma che mette ancora una volta in mostra tutte le fragilità della Strega. L’1-1 contro il Sudtirol non cambia il percorso del Benevento in Serie B ma consegna alla nuova squadra di Fabio Cannavaro indizi importanti sul suo processo di crescita, dal punto di vista dell’atteggiamento e della costruzione.

