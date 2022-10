Ferrovie: Trenord, ‘due nuovi treni su Milano Cadorna-Varese N.-Laveno Mombello Lago’

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – Da oggi due nuovi treni Caravaggio entrano in servizio sulla linea Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago, in aggiunta ai due che già vi circolano dallo scorso 5 settembre. Lo rende noto Trenord, precisando che, complessivamente, sale a 20 il numero delle corse effettuate da lunedì a sabato dai nuovi convogli ad alta capacità sulla linea, cioè più del 20% del servizio complessivo. La domenica e nei festivi, 12 corse saranno effettuate dai Caravaggio.

I nuovi treni circolano fra Milano Cadorna e Laveno Mombello Lago in composizioni di cinque carrozze doppio piano, con 570 posti a sedere. Sono dotati di 18 posti per il deposito di biciclette; presso ogni sedile ci sono prese Usb ed elettriche per a ricarica di smartphone e tablet.

Con le due ultime immissioni in servizio, sale a 74 il numero dei treni nuovi in circolazione, dei 222 acquistati da Regione Lombardia per il servizio ferroviario regionale, a fronte di un investimento complessivo di 2 miliardi di euro.