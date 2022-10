F1: Sticchi Damiani, ‘stagione Ferrari mezzo miracolo, c’è tutto per vincere il titolo nel 2023’

Roma, 10 ott. – (Adnkronos) – “La stagione della Ferrari è stato un mezzo miracolo, se fosse arrivato il titolo sarebbe stato un vero miracolo. In ogni caso tutti a inizio stagione avremmo messo la firma per 4 vittorie e diverse pole position, visto il mondiale 2021. La Rossa è tornata super competitiva e pronta per vincere il mondiale tra un anno. Non manca nulla, la macchina è veloce e i piloti anche”. Così all’Adnkronos il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani in merito alla stagione di F1 all’indomani della vittoria del titolo mondiale da parte di Max Verstappen della Red Bull.

“L’inizio di stagione ci aveva un po’ illuso che il mondiale potesse arrivare già quest’anno -prosegue il presidente dell’Aci- ma la Ferrari si è dimostrata estremamente competitiva in particolare sul giro secco, manca ancora qualcosa sul passo gara, in particolare sul consumo degli pneumatici. Qualche errore di strategia c’è stato ma è tutta esperienza che tornerà utile il prossimo anno”.

“Verstappen ha indubbiamente meritato la vittoria, è stato fantastico, un pilota nel pieno della maturità. sbaglia pochissimo ed è sempre veloce, stiamo parlando di un grandissimo campione ma Charles Leclerc non da meno e sono convinto che il prossimo anno possa batterlo. Immagino una lotta ancora tra loro due anche se non si può escludere del tutto un sette volte iridato come Lewis Hamilton, soprattutto perché credo che la Mercedes vorrà riscattare questa stagione opaca”, conclude Sticchi Damiani.