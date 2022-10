Energia: Mattarella, ‘speculazione minaccia imprese e famiglie’

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Assistiamo ad un’impennata dei prezzi dell’energia, che è attribuibile soltanto in parte alla scarsità di approvvigionamenti, ma trova radice in azioni speculative, che minacciano la vita di migliaia di aziende e mettono in allarme tantissime famiglie”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno scorso e degli attestati d’onore ai nuovi Alfieri del lavoro.

“A questo -ha aggiunto il Capo dello Stato- va posto un rimedio. Si palesano i rischi di emarginazione sociale, di recessione, di inflazione, con l’impoverimento della base produttiva del Paese, nel nostro come in tutti i Paesi europei”.