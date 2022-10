Energia: Mattarella, ‘risposta nazionale è illusione’

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Di fronte alla crisi energetica, “come è avvenuto con la pandemia, vanno progettati fin d’ora, e messi in campo, gli strumenti per favorire la ripresa, comprendendo che l’illusione di risposte nazionali su questo terreno è destinata a restare tale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno scorso e degli attestati d’onore ai nuovi Alfieri del lavoro.