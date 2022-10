La prima vittoria da tecnico del Benevento l’ha gustata fino in fondo, prima che un gol a pochi minuti dal triplice fischio finisse per rovinare tutto. Appuntamento ancora una volta rimandato per Fabio Cannavaro che, al termine della gara con il Sudtirol, prova a conservare la lucidità e ad apprezzare gli sforzi fatti dalla sua formazione. Che al ‘Druso’ è apparsa rinvigorita quantomeno nello spirito, per certi versi rimodellata nel carattere, pur senza esser stata ridisegnata nei ruoli e nella tattica, dando comunque la sensazione di muoversi da squadra.

