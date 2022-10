Infortuni: Fratoianni, ‘nuovo Parlamento ponga fine a strage immorale e insensata’

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Vedo che oggi sono in tanti gli esponenti politici, e molti di partiti che fanno parte del Governo, che dicono qualcosa su quella vera e propria strage di Stato che sono gli omicidi sul lavoro. Sono benvenuti, anche se avrebbero dovuto accorgersi prima di questa vergogna nazionale che si protrae ormai da troppo tempo, lasciando una scia di lutti senza fine, e spesso senza colpevoli”. Lo afferma Nicola Fratoianni, dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Ora l’auspicio è che da domani, spenti i riflettori della ricorrenza nazionale, non continuino con la loro indifferenza e che nel prossimo Parlamento abbiano il coraggio di assumere quei provvedimenti necessari per una maggiore prevenzione e per più controlli sui posti di lavoro. In modo tale -conclude Fratoianni- che questa immorale ed insensata strage abbia una fine”.