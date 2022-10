F1: con vittoria Gp Giappone e penalizzazione Leclerc, Verstappen campione del mondo 2022

Suzuka, 9 ott. (Adnkronos) – Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto il Gp del Giappone di F1 dopo la bandiera rossa e la ripartenza dopo due ore di interruzione dietro la safety car ed è campione del mondo per la seconda volta grazie alla penalizzazione nel finale della Ferrari di Charles Leclerc che chiude al terzo posto dietro anche l’altra Red Bull di Sergio Perez. I giudici di gara infatti, anche se non è stato completato il 75% dei giri hanno assegnato l’intera posta al pilota olandese perché la gara si è conclusa con il tempo e quindi non sono stati assegnati i punteggi ridotti consentendo al pilota della Red Bull di conquistare il titolo.

L’olandese è ripartito in testa dopo l’interruzione ed ha mantenuto la vetta della corsa senza problemi davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Nel finale di gara il monegasco perde un attimo il controllo della sua monoposto e taglia la chicane restando davanti a Perez all’ultima curva. Finito sotto investigazione viene penalizzato di 5 secondi chiudendo in terza posizione. Quarto posto per l’Alpine di Esteban Ocon e dalla Mercedes di Lewis Hamiton. Sesta l’Aston Martin di Sebastina Vettel con una gara tatticamente perfetta che precede l’Alpine di Fernando Alonso e la Mercedes di George Russell. Nono posto per Nicholas Latifi e decimo per Lando Norris.