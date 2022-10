F1: Binotto, ‘complimenti Verstappen, ma decisione Fia inaccettabile’

Suzuka, 9 ott. (Adnkronos) – “Prima di tutto bravo e complimenti a Verstappen per la vittoria, ha guidato in modo eccellente per tutta la stagione. Sulla decisione della Fia non ho voglio di commentare, questa volta hanno deciso tutto in pochi secondi senza sentire i piloti. È inaccettabile, ne parleremo nelle sedi opportune”. Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, a Sky collegato da Maranello sulla decisione della Fia di penalizzare di 5″ Leclerc dopo pochi minuti dalla fine della gara, assegnando di fatto a Verstappen la vittoria del Mondiale.