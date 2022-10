Energia: Sbarra, ‘Ue batta un colpo, preoccupano fumate nere su tetto prezzo del gas’

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – “L’Europa deve battere un colpo. Serve una svolta nel processo di integrazione. Ci aspettiamo un sussulto di responsabilità, come è avvenuto durante la peggiore fase della pandemia. È tempo di darsi una strategia energetica condivisa, e ci preoccupano non poco le fumate nere di queste settimane sul tetto del prezzo del gas”. E’ quanto sottolinea il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra nel suo intervento alla tavola rotonda su lavoro, diritti e democrazia nella sede nazionale della Cgil.

“Dobbiamo darci una comune politica estera e di difesa, pensare ad un nuovo Recovery per affrontare con risorse comuni questa crisi, rifinanziare il fondo Sure e applicare una tassazione comune sui profitti delle multinazionali. Va modificato e reso più solidale il trattato di Dublino. E reso concreto il cammino verso il traguardo degli Stati Uniti d’Europa” aggiunge.

“L’Italia deve essere guida di questo processo. E impegnarsi a costruire un cantiere di dialogo e concertazione per fronteggiare l’emergenza e costruire una prospettiva di sviluppo che sia condivisa, sostenibile, solidale, inclusiva. Il sindacato confederale come sempre c’è” conclude Sbarra.