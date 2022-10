Cgil: Sbarra, ‘anno di minacce a sindacati, bisogna fermare malessere sociale’

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – “In questo lungo anno si sono succeduti tanti atti di vandalismo e minacce contro sedi di Cgil, Cisl e Uil. Anche sabato notte alcune nostre sedi sono state imbrattate da vandali. Prima la crisi pandemica e poi le conseguenze della sciagurata guerra di Putin contro l’Ucraina stanno alimentando un malessere sociale che, senza risposte adeguate, crea un brodo di coltura ideale per chi punta alla destabilizzazione”. E’ quanto sottolinea il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra nel suo intervento alla tavola rotonda su lavoro, diritti e democrazia nella sede nazionale della Cgil.

“Noi dobbiamo rispondere a questa deriva collegandoci in modo sempre più forte con le tante periferie e le tante marginalità del nostro tempo. Con uno sguardo globale e senza limitare l’azione ai confini nazionali. Ecco perché condivido molto il messaggio contenuto nel titolo dell’iniziativa di oggi”, aggiunge.

“Serve uno spazio comune, a livello europeo e internazionale, per riaffermare la connessione tra democrazia, sviluppo e protagonismo sociale. Il vaccino è nella partecipazione. Nel rafforzare la vigilanza e la proposta sociale, nella capacità di connettersi in maniera sempre più profonda nelle dinamiche di decisione pubbliche, nazionali e sovranazionali, per rispondere alle necessità delle comunità” conclude Sbarra.