Ucraina: ponte Crimea, segretario Sicurezza e difesa ‘Happy Birthday Mr President’

Kiev, 8 ott. (Adnkronos) – Le immagini di oggi, quelle del ponte fra la Crimea e la Russia che prende fuoco, le voragini visibili sull’asfalto e alcune parti di esso finite in mare, e quelle di ieri, con Marilyn Monroe che fa gli auguri all’allora presidente degli Stati Uniti John Kennedy cantando ‘Happy Birthday Mr President’. Sono i due video ‘augurali’, ma dal tono inequivocabilmente sarcastico, per il 70esimo compleanno di Vladimir Putin, mandati su Twitter al presidente russo dal Segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina Oleksiy Danilov.