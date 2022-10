Mosca, 8 ott. (Adnkronos) – La Russia ha nominato Sergei Surovikin nuovo comandante delle forze russe in Ucraina. Ex comandante delle operazioni russe in Siria, Surovikin, secondo il Ministero della Difesa britannico – riferisce il Financial Times – è “un generale notoriamente corrotto e brutale anche per gli standard dell’esercito russo”.