Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Sei stato talento, coraggio e successo. Sei diventato lo Squalo, sarai per sempre la storia. Del ciclismo e di tutto lo sport italiano. Riconoscenti per le vittorie, le scalate, gli sprint e le emozioni che hai saputo regalarci Grazie Vincenzo!”. Queste le parole del Presidente del Coni Giovanni Malagò su Twitter per l’addio al ciclismo di Vincenzo Nibali. Il campione siciliano ha chiuso oggi la sua ultima corsa, il Giro di Lombardia, al 24esimo posto.