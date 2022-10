Cgil: Rizzetto (Fdi), ‘sinistra continua a mistificare’

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “La sinistra scambia fischi per fiaschi: tace quando mancano di rispetto all’Italia e risponde a tono sull’inesistente. Ed è clamoroso come alcuni esponenti di sinistra stiano strumentalizzando un post di Giorgia Meloni che nulla ha a che fare con il corteo della Cgil, che sta democraticamente esercitando un suo diritto. Il fatto che facilmente si accendano tali scintille dimostra il clima di odio che la propaganda di sinistra ha alimentato sino ad ora e tradisce un atteggiamento ‘xenofobo’ nei confronti di chi la pensa diversamente. In un momento geopolitico ed economico così complesso, che richiederebbe un confronto costruttivo, solo l’incoscienza può guidare chi continua a mistificare la realtà come se fossimo ancora in campagna elettorale”. Lo afferma Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia.