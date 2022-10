Con delibera n.54 del 25 marzo 2022, veniva approvato il Piano di Sostegno Economico ai nuclei familiari per l’anno 2022 tra cui ‘Misure di sostegno al pagamento delle utenze (luce, acqua e gas) e dei canoni di locazione per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico’. Dopo l’approvazione da parte del Settore Servizi al Cittadino dell’avviso pubblico per contributo, parziale copertura delle spese per utenze domestiche di energia elettrica, gas, luce e canoni di locazione con l’indicazione dei requisiti per beneficiarne e l’effettiva dazione del contributo a 270 nuclei con una spesa di 130.392 euro.

