Eurovision: sarà Liverpool la sede dell’edizione 2023

Bari, 7 ott. (Adnkronos) – Sarà Liverpool la sede dell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest. Lo rende noto la BBC. La kermesse si sarebbe dovuta svolgere in Ucraina, paese che ha vinto la competizione a Torino quest’anno con il brano ‘Stefania’ della Kalush Orchestra, ma a causa della guerra in corso, l’Ebu (European Broadcasting Union) ha annunciato che l’Ucraina non sarebbe stata in grado di ospitare l’evento, facendone così la prima edizione dal 1980 a non essere ospitata dal paese vincitore. La scelta è caduta sul Regno Unito. Il 27 settembre scorso l’Ebu e la Bbc, dopo una prima selezione, hanno diffuso la notizia che le città candidate erano Glasgow e Liverpool. Oggi l’annuncio ufficiale che il prossimo Eurovision Song Contest si terrà a Liverpool.