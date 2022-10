Calcio: Roma, procede bene il recupero di Wijnaldum, rimosso il gesso

Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – Procede bene il recupero del centrocampista della Roma Georginio Wijnaldum che oggi ha rimosso il gesso dalla gamba per la quale si è fratturo la tibia in allenamento. Ora il 31enne olandese continuerà il suo percorso riabilitativo con il club giallorosso che vorrebbe aggregarlo per la tournée giapponese di fine novembre, ma senza affrettare i tempi di recupero. “E’ stata una giornata emozionante, mi sento sempre meglio”, è stato il commento del calciatore su Instagram dopo gli esami di oggi che hanno certificato il miglioramento della gamba infortunata.