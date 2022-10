Calcio: Mancini, ‘sarà durissima vedere i mondiali in tv, starò meglio quando saranno finiti’

Macerata, 7 ott. – (Adnkronos) – “Il prossimo mese per gli italiani non sarà semplice, vedere i Mondiali senza l’Italia sarà durissima. Lo è in modo particolare per me e lo staff tecnico, forse meno per i calciatori che hanno ripreso a giocare e hanno smaltito in parte questa delusione”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini, ospite dell’Overtime Festival di Macerata, in merito alla mancata qualificazione azzurra ai Mondiali in Qatar che partiranno tra poco più di un mese. “Starò meglio solamente quando saranno passati i Mondiali ma ammetto che sarà durissima vederli in televisione”, aggiunge il ct.