Calcio: Allegri, ‘ho vissuto il periodo no con serenità e senza alcuna pressione’

Torino, 7 ott. – (Adnkronos) – “Ho vissuto questo momento con serenità e senza alcuna pressione. Bisogna crescere in autostima e consapevolezza e le cose cambieranno. Abbiamo avuto difficoltà nella partita con Salernitana e Monza dove abbiamo lasciato cinque punti per strada. Fuori casa non abbiamo ancora vinto e speriamo domani di trovare la prima vittoria”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn, alla vigilia del big match con il Milan, squadra che i bianconeri non battono da quasi due anni. “Speriamo di andare meglio quest’anno. Per uscire da San Siro con un risultato dobbiamo fare una grande prestazione”, aggiunge il tecnico livornese.