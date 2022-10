Boxe: Europeo femminile, Irma Testa guida le azzurre in Montenegro

Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – Il Direttore Tecnico Emanuele Renzini ha scelto la squadra italiana che prenderà parte all’Europeo Elite femminile 2022 di pugilato, in programma a Buvda (Montenegro) dall’11 al 23 ottobre.

Saranno nove le azzurre che calcheranno il ring del Mediterranean Sport Center: Roberta Bonatti (C. S. Carabinieri, 48 kg), Sorrentino (C. S. Carabinieri, 50 kg), Olena Savchuk (Sauli Boxe, 52 kg), Sirine Chaarabi (G. S. Fiamme Oro, 54 kg), Irma Testa (G. S. Fiamme Oro, 57 kg), Alessia Mesiano (G. S. Fiamme Oro, 60 kg), Assunta Carfora (G. S. Fiamme Oro, 63 kg), Melissa Gemini (Pol. Fanum Viterbo, 70 kg) e Carlotta Paoletti (Olympic Planet, 75 kg).

L’Italia partirà alla volta del Montenegro martedì 11 ottobre. Ad accompagnare le azzurre, oltre al Direttore Tecnico Emanuele Renzini, anche i tecnici Riccardo D’Andrea e Massimiliano Alota, il team leader Fabrizio Baldantoni e il massoterapista Pierluigi Pantini. La rassegna continentale si aprirà il 13 ottobre con la Riunione tecnica ed il sorteggio ufficiale, mentre il giorno successivo inizierà la fase preliminare. Giornata di riposo il 20 ottobre, poi le atlete si giocheranno semifinali (21 ottobre) e finalissime (22 ottobre).