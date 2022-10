Ucraina: Zelensky, ‘Nato dimostri che non ha paura della Russia’

Kiev, 6 ott. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha esortato la Nato a “dimostrare che non ha paura della Russia”. In collegamento video con il Lowy Institute in Australia, al presidente dell’Ucraina è stato chiesto se avesse ricevuto una risposta dalla Nato e quanto velocemente si aspetterebbe che l’alleanza agisse.

“Non si deve aver paura di nessuno”, ha risposto Zelensky, aggiungendo che è importante costruire “garanzie di sicurezza per il mondo intero in modo che nessuno abbia nemmeno il pensiero di essere autocratico e, se anche lo fosse, non dovrebbe nemmeno pensare di poter conquistare altri territori o altre nazioni”.

“Non solo l’Ucraina deve dimostrare la sua forza alla Russia, ma anche l’Alleanza deve dimostrare che non ha paura della Russia. So che tutti si rendono conto che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina sono qualcosa di necessario. E penso che siamo su quella strada. Prenderemo sicuramente questa strada. Quanto sarà veloce, sfortunatamente, non dipende solo dall’Ucraina”.