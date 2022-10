Pd: Alfieri, ‘ci sono stati dirigenti che hanno invitato a votare M5S’

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Colgo l’invito di Letta a parlare il linguaggio della verità. Da candidato ho misurato una situazione diversa rispetto al 2018, quando c’era un clima di rancore nei nostri confronti. Questa volta ho misurato un senso di disillusione”. Così Alessandro Alfieri, coordinatore di Base Riformista, in Direzione.

“Se tu non riesci a costruire un’alleanza forte, non dai il messaggio di poter vincere la partita. Non ha funzionato il voto utile e l’elettore si è sentito libero di votare per il partito che sentiva meno distante, c’è stato uno scivolamento verso il Terzo Polo. Così come dall’altra parte, potete raccontare come dirigenti di Articolo 1 -e anche nostri dirigenti- hanno invitato a votare a M5S”.