Pd: Alfieri, ‘basta congressi ordalia per cui chi perde se ne va’

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Ora dobbiamo costruire un’opposizione seria e partire subito con il percorso congressuale. Non partiamo da zero ma da milioni di voti. Dobbiamo riprendere un po’ di orgoglio e non permettere che persone che se sono andate, ci dicano cosa fare, ci diano lezioni financo mettere in discussione le primarie. Renzi che se ne è andato e ogni giorno parla del Pd invece del suo partito o Conte”. Così Alessandro Alfieri, coordinatore di Base Riformista, in Direzione.

“Letta ha fatto bene ad avviare subito il congresso. E marzo è un orizzonte su cui lavorare. Penso che dovremo individuare la data dell’assemblea che fa partire il percorso. Facciamo un congresso partecipato e aperto. Dobbiamo archiviare la stagione dell’antirenzismo e renzismo, chiudete con la stagione dei congressi ordalia per cui chi perde se ne va. Dobbiamo riconoscerci politicamente, la nostra è una grande comunità e non dipende dal leader pro-tempore”.