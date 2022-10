Lavori piazza Piano di Corte, imprenditrice annuncia sciopero della fame

Protesta dell’imprenditrice Gaia Russo, gestore di un locale in piazza Piano di Corte per le vicissitudini vissute nell’area cantierizzata per i lavori di riqualificazione ‘La Corte ritrovata’ e la revoca dell’autorizzazione all’occupazione suolo pubblico nei suoi confronti. “Il 21 febbraio 2022 inizia il calvario di piazza piano di Corte, ebbene si, la corte ritrovata, che doveva essere riconsegnata per gli inizi della primavera, e in questa nota firmata dal RupPalmieri, “peraltro, atteso che i lavori dovranno avvenire per subcantiere (…) ragioni di opportunità suggeriscono di operare con priorità sul fronte settentrionale, proprio dove insistono le strutture che occupano la piazza, per dare la possibilità alle attività economiche lì presenti di fruire degli spazi esterni sin dalla primavera”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia