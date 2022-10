Energia: Colombo (Ucimu), ‘con nuovo governo subito piano straordinario per imprese’

Milano, 6 ott. (Adnkronos) – “Attendiamo l’insediamento del nuovo governo e ci auguriamo che fin da subito ci sia un piano straordinario di intervento a sostegno delle imprese” contro il caro energia. Lo ha detto Barbara Colombo, presidente di Ucimu – Sistemi per produrre, in conferenza stampa a Milano per presentare Bi-Mu, la biennale internazionale della macchina utensile. “In materia energetica auspichiamo che il nuovo governo prosegua sulla linea già tracciata dal presidente Draghi, lavorando affinché l’Unione europea trovi una linea comune che possa evitare che alcuni Paesi europeo paghino più di altri per il conflitto. Penso al price cap di cui ancora si sta discutendo e penso anche alla proposta dei commissari Gentiloni e Breton di istituire uno strumento che si ispiri al modello del fondo Sure, che era stato creato per fronteggiare l’emergenza Covid”, ha aggiunto.