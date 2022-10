Graz, 6 ott. – (Adnkronos) – Termina sullo 0-0 Sturm Graz-Lazio, match valido per la terza giornata del gruppo F di Europa League, disputato al Liebenau Stadion di Graz. Gli austriaci chiudono il match in dieci uomini per l’espulsione di Gazibegovic all’82’. Le due squadre salgono a 4 punti in classifica. Alle 21 in campo Midtjylland e Feyenoord.