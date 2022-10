Calcio: Agnelli, ‘critiche e delusioni utili per crescere’

Torino, 6 ott. – (Adnkronos) – “Le critiche e le delusioni, che nel calcio sono all’ordine del giorno, sono utili per crescere, non devono essere trascurate e non lo saranno”. Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli nella lettera agli azionisti in previsione dell’assemblea che si terrà il 28 ottobre. “Il percorso di credibilità, che vi ho appena delineato, sarà impegnativo ma porterà risultati tangibili dentro e fuori dal campo -aggiunge Agnelli-. Juventus non si è mai fermata e, con il sostegno stabile da quasi un secolo di un azionista di riferimento e delle sue centinaia di milioni di tifosi nel mondo, intende scrivere nuovi capitoli vincenti della propria storia”.