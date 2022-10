Brescia: fallimento ex Selca, carabinieri acquisiscono documentazione in Comune

Milano, 6 ott. (Adnkronos) – Nella mattinata odierna i carabinieri della compagnia di Breno e del nucleo operativo ecologico di Brescia hanno fatto accesso in Comune, a Berzo Demo, località del bresciano, per acquisire della documentazione utile a risolvere le problematiche ambientali che stanno interessando l’area industriale su cui insiste l’ex Selca.

Negli ultimi giorni il curatore fallimentare, presso il cui studio di Breno sono stati acquisiti ulteriori documenti dagli stessi carabinieri, ha comunicato pubblicamente di aver fatto ricorso al Tar contro l’ordinanza del commissario straordinario del Comune di Berzo Demo, con la quale gli veniva intimato di procedere alla messa in sicurezza del sito e alla successiva rimozione dei rifiuti. Il curatore, nonostante il ricorso, ha manifestato il proprio impegno ad avviare le attività necessarie per smaltire i rifiuti accatastati nell’area industriale.

L’intervento dei militari è finalizzato a fare chiarezza su una vicenda che va avanti da troppi anni e che troppe volte ha visto uno scarico di responsabilità tra ex proprietà, curatela e amministratori pubblici.