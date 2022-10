Basket: preseason Nba, Atlanta batte Milwaukee nella prima storica partita ad Abu Dhabi

Abu Dhabi, 6 ott. – (Adnkronos) – Prima storica partita ad Abu Dhabi della Nba che porta in campo in preseason i Milwaukee Bucks campioni Nba nel 2021 contro gli Atlanta Hawks: a vincere è la squadra della Georgia 123-113, dimostrando maggiore freschezza e intensità in un finale di partita che inevitabilmente vede scemare il livello della sfida (nonostante i biglietti pagati a caro prezzo, con posti venduti anche a oltre 1.600 euro). Protagonisti i titolari degli Hawks, con Dejounte Murray che si presenta alla sua nuova squadra con 25 punti, 9 assist e 8 rimbalzi in 31 minuti sul parquet – buona parte dei quali trascorsi al fianco di un Trae Young da 22 punti e 8/19 dal campo. Bene anche John Collins, spesso imbeccato con giocate spettacolari al ferro e autore di 16 punti raccolti soprattutto grazie alle schiacciate.

Restano in campo come da prassi in queste occasioni le stelle soprattutto nel primo e nel terzo quarto, con Giannis Antetokounmpo che in 21 minuti chiude con 19 punti, 7 rimbalzi e un paio d’assist con 6/16 dal campo e 7/10 ai liberi, mentre Jrue Holiday si ferma a 12 punti e 7 assist in 23 minuti (tutti con plus/minus negativo e con un’intensità altalenante, vista la relativa importanza del match). A fare notizia sono anche le diverse stelle e celebrità legate alla Nba presenti a bordocampo, a partire da un sorridente Shaquille O’Neal in prima fila insieme a Chris Bosh, Vince Carter e molti altri – sintomo di quanto la Nba tenga a questa prima storica presenza ad Abu Dhabi, con un potenziale partner con cui instaurare un legame commerciale (e non solo) dalle enormi prospettive. Tra due giorni si torna in campo – sempre su Sky Sport Nba, sempre alle 18, sempre con la sfida tra Milwaukee a Atlanta.