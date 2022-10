Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Certamente mi auguro che il Pd, di fronte al governo di più Estrema Destra che il Paese abbia mai conosciuto, proponga un’opposizione dura e intransigente. La Sinistra si è proposta come governista senza aver preso i voti, ma per una forza riformista il governo è mezzo e non un fine. Governare sempre e con chiunque non fa bene. Al Pd serve ri-radicarsi nel Paese e capire se crede o meno in sé stesso”. Così Walter Veltroni, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.