F1: si rafforza la partnership tra Red Bull e Honda

Roma, 5 ott. – (Adnkronos) – Si rafforza la partnership in questa stagione di F1 tra Honda e Red Bull e in vista di Suzuka il team di Milton Keynes rende noto che sulle livree delle monoposto, anche di quelle AlphaTauri, ci sarà il logo della casa giapponese. Ma non solo. “Oracle Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri continueranno a utilizzare propulsori prodotti in collaborazione con Red Bull Powertrains e Honda Racing Corporation (HRC)”, si legge in una nota. E per sancire questa rinsaldata alleanza, è stato stabilito che il logo Honda sarà presente sulle RB18 della Bull Racing e sull’AT03 dell’AlphaTauri dal Gran Premio del Giappone di Formula 1 Honda 2022 in poi. Il pluripremiato vincitore del Gran Premio Sergio Pérez assumerà il ruolo di ambasciatore per l’accademia di guida della Honda Racing School (HRS). Pérez inizierà il suo ruolo con una lezione per studenti HRS nel novembre 2022. L’HRC THANKS DAY si terrà domenica 27 novembre 2022. Saranno presenti Max Verstappen, Sergio Perez, di Oracle Red Bull Racing e Pierre Gasly e Yuki Tsunoda della Scuderia AlphaTauri.