Ucraina: Mosca, ‘reclutate oltre 200mila persone per mobilitazione parziale’

Mosca, 4 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – “In linea con il decreto del presidente della Federazione Russa, dal 21 settembre è stata effettuata una mobilitazione parziale nel Paese. Ad oggi sono oltre 200mila le persone che hanno aderito”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, aggiungendo che “è in corso l’addestramento delle nuove unità in 80 strutture” e che, fra coloro che si sono arruolati per partecipare all’offensiva in Ucraina, è presente “un gran numero di volontari”.