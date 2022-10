Resta ad alto rischio l’intersezione tra via Nenni e via Paolella, con una frequenza di incidenti stradali che non appare tranquillizzante anche se, fortunatamente, senza esiti drammatici a causa della ridotta velocità dei veicoli coinvolti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia