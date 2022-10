Sannio territorio tranquillo? Sì, stando alle statistiche sulle denunce per numero di residenti, ma per alcune tipologie di reato le cose vanno male e la situazione appare tutt’altro che rosea. Beninteso, il territorio resta ben più sicuro della media nazionale sul fronte di diverse tipologie reato, a partire da quelli relativi agli stupefacenti e sul piano statistico. Eppure alcuni indicatori appaiono non confortanti, quanto meno in termini di tendenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia