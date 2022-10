India: 4 morti e decine di dispersi nell’Himalaya indiano a causa di una valanga

Nuova Deli, 4 ott. (Adnkronos) – Almeno quattro persone sono state uccise e decine risultano disperse dopo che una valanga ha colpito una squadra di alpinisti nell’Himalaya indiano. 34 tirocinanti e 7 istruttori sono stati colpiti durante la discesa da una vetta nello stato settentrionale dell’Uttarakhand. I soccorritori hanno fatto sapere che otto persone sono stati salvate mentre il resto del gruppo sarebbe intrappolato in un crepaccio.

Le ricerche sono state sospese durante la a causa della pioggia e delle nevicate. I media locali affermano che il numero delle vittime potrebbe aumentare in modo significativo. Il gruppo era composto da tirocinanti del vicino Nehru Institute of Mountaineering. Stavano tornando dal monte Draupadi Danda-2 (5.670 m) quando la valanga li ha travolti.