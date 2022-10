Covid oggi Italia, 58.885 contagi e 60 morti: bollettino 4 ottobre

(Adnkronos) – Sono 58.885 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti. Ieri erano stati registrati 13.316 casi e 47 decessi.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 293.096 tamponi, tra molecolari e antigenici che fanno rilevare un tasso di positività al 20,1% (15,5% ieri).

In netto aumento i ricoveri (+294 rispetto a ieri per un totale di 4.814) e le persone in terapie intensiva (+15 da ieri per un totale di 155).

LAZIO – Sono 4.722 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 ottobre 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano altri 7 morti. “Oggi nel Lazio, su 4.231 tamponi molecolari e 22.331 tamponi antigenici per un totale di 26.562 tamponi, si registrano 4.722 nuovi casi positivi (+3.285); sono 7 i decessi (-1), 458 i ricoverati (+5), 28 le terapie intensive (+2) e +2.703 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.295”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 866 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 887 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 542 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 130 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 432 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 6: sono 386 i nuovi casi e 0 i decessi.

SARDEGNA – Sono 922 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 ottobre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nell’isola.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.147 tamponi. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverato un paziente, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 61, 3 in più di ieri. In isolamento domiciliare 4.809 persone.