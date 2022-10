Corea del Nord lancia missile balistico, allerta in Giappone

Seul, 4 ott. (Adnkronos) – Nuova, pericolosa provocazione da parte di Pyongyang. La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico che ha sorvolato il Giappone, un’escalation per la quale il capo del governo di Tokyo, Fumio Kishida, ha parlato di “comportamento violento”. A dare notizia del test sono stati i vertici militari sudcoreani: lo Stato maggiore ha riferito che i nordcoreani hanno lanciato un missile balistico a medio raggio, che ha sorvolato la parte orientale dell’arcipelago giapponese, raggiungendo una distanza di 4.500 chilometri e un’altitudine di 970, prima di finire nell’Oceano Pacifico. Dopo il lancio, Tokyo ha emesso un avviso chiedendo ad alcuni residenti di due regioni settentrionali del Paese di evacuare nei rifugi.

Gli Stati Uniti “condannano fermamente la sconsiderata e pericolosa decisione della Corea del Nord”, si legge in una nota del portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, nella quale si riferisce che il consigliere Jack Sullivan ha parlato con i suoi colleghi di Seul e Tokyo, consultandosi “sulle risposte internazionali adeguate e robuste” da dare alla nuova provocazione di Pyongyang.

Sullivan ha poi ribadito “il fermo impegno degli Stati Uniti per la difesa del Giappone e della Repubblica di Corea: gli Stati Uniti continueranno a impegnarsi per limitare la capacità della Nordcorea di portare avanti i suoi programmi vietati di missili balistici e armi di distruzione di massa, anche con gli alleati e i partner delle Nazioni Unite”.