Calcio: Szczesny, ‘in Champions situazione difficile per colpa nostra, ora 6 punti con Maccabi’

Torino, 4 ott. – (Adnkronos) – “Sarà una partita fondamentale, dopo la situazione in cui ci siamo messi dobbiamo rispondere con due vittorie prima di affrontare ancora il Benfica. Dobbiamo fare sei punti nelle prossime due”. Così il portiere della Juventus Wojciech Szczesny, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League con il Maccabi Haifa all’Allianz Stadium.

“Serve grande tranquillità, ci siamo messi da soli in questa situazione ma pensiamo a una partita alla volta -prosegue il portiere polacco-. Dobbiamo fare un mese e mezzo alla grande. Ci sono tanti aspetti da valutare nella nostra partenza stagionale, le assenze hanno pesato ma nonostante questo abbiamo le qualità per uscire da questa situazione difficile”. “Vincere domani è il nostro dovere, dobbiamo portare a casa il risultato e riportare entusiasmo allo stadio”, conclude Szczesny.