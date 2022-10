Terzo Polo: incontro Calenda-Renzi, ‘federazione a novembre’

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – Federazione a novembre con l’obiettivo di diventare il primo partito alle Europee del 2024. Carlo Calenda e Matteo Renzi si sono visti oggi, come era stato annunciato. “Grande soddisfazione per il lavoro comune svolto e desiderio di procedere insieme”, spiegano fonti di Iv e Azione.

Il primo step ora è la formazione dei gruppi unitari in Parlamento con la decisione di un capigruppo espressione di Azione e uno di Italia Viva. Tra i primi appuntamenti congiunti, è prevista “una grande iniziativa sui giovani e con i giovani che hanno votato la lista ‘Italia sul serio’, risultata la prima tra gli under 25”. Quanto alle regionali, si è convenuto di affrontare il tema a una distanza più ravvicinata al voto: “Sulle regionali ogni decisione verrà presa insieme a tempo debito”.