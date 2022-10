Regionali: Verdi-Sinistra, ‘compatti al voto, lavoreremo per campo largo’

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “L’Alleanza Verdi e Sinistra è pronta a correre compatta nelle Regioni che andranno al voto e a farsi promotrice del campo largo del centrosinistra”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo Bonelli, e il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, deputati ed esponenti dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

“Sul clima e in tema di politiche sociali, – proseguono, – la destra rischia di affossare definitivamente l’Italia, fino a condurla in uno stato di non ritorno. E mentre i risultati delle elezioni politiche del 25 settembre ci dicono chiaramente che solo uniti si vince, noi sentiamo sulle spalle il peso della responsabilità, è indispensabile evitare che anche le Regioni al voto finiscano nelle mani di una destra negazionista e nemica del clima, dell’ambiente e del futuro dei nostri figli e nipoti”.

“Al di là dei personalismi, abbiamo bisogno di un’alleanza per l’innovazione, che metta al centro la giustizia sociale e la giustizia climatica, alternativa a tutto ciò che questa destra rappresenta: la conservazione, la difesa dello status quo, dei privilegi, senza avere a cuore il futuro delle generazioni che verranno e le sorti di un territorio che ha contribuito a distruggere. Voltata la pagina delle politiche, – concludono Bonelli e Fratoianni, – riteniamo doveroso mettersi subito al lavoro per costruire un programma di governo regionale insieme a quelle forze politiche e a tutte le reti civiche che oggi ritengono che la giustizia climatica e quella sociale siano la priorità urgente da affrontare”.