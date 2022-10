Porti, Musolino (Adsp): “Con silos alimenteremo economia circolare, fiducia per futuro”

Civitavecchia, 3 ott. (Adnkronos) – “Con i dieci nuovi silos lavoreremo oli vegetali ed andremo ad alimentare un’economia circolare che porterà a nuove opportunità e filiere per il porto”. Lo ha detto il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Sala Comitato dell’AdSP a Civitavecchia, parlando dei dieci nuovi serbatoi inaugurati oggi.

“Tutto questo ci dà grande fiducia per il futuro e ci permette di dire che il porto di Civitavecchia, oltre ad essere il più importante in Italia per le crociere, si candida ad esserlo anche per le merci – ha continuato il presidente dell’AdSP -. Porteremo avanti un ottimo lavoro per l’intero sistema Paese”.