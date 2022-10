Pd: P.De Luca, ‘dibattito su nome surreale e fuorviante’

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Dopo la corsa al totonomi ecco partire un dibattito surreale e fuorviante sul nome del Partito. Siamo fuori strada se pensiamo di trattare come un prodotto commerciale una comunità di donne ed uomini, che da anni si impegna nel Paese, nelle Amministrazioni locali, nella società, nei circoli. Siamo la seconda forza politica in Italia. E non dobbiamo dimenticarlo”. Così il deputato del Partito Democratico, Piero De Luca.

“Dobbiamo rilanciare il lavoro, con coraggio e determinazione. Dobbiamo aprirci al confronto, rifondare e rinnovare nel profondo il Partito da un punto di vista politico. Ma senza rinnegare la nostra storia, senza snaturarci. Il percorso fatto fin qui va rilanciato e migliorato. Non possiamo permetterci però né di smontare e sciogliere il Pd, come qualcuno propone, né di risolvere i problemi con semplici operazioni di marketing pubblicitario”.